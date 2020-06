London (18.06.2020) www.tenbagger-report.de – Wir haben es geahnt. Bei Wirecard (WKN: 747206) bahnt sich wohl der größte Finanzskandal in der deutschen Nachkriegsgeschichte an. Mit unserem letzten Beitrag zu Wirecard: “Die Ratten verlassen das Schiff”, haben wir als einer der wenigen deutschsprachigen auf Privatanleger fokussierten Informationsdienste voll ins schwarze getroffen.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier bei uns

An Boshaftigkeit oder Arroganz mangelt es den Wirecard-Führern offenbar nicht. Aus zuverlässiger Quelle wissen wir, dass man heute um 14 Uhr eine anberaumte Pressekonferenz platzen ließ und bisher noch kein Ausweichtermin nannte, setzt dem Finanzskandal wirklich die Krönung des Misstrauens auf.

Wir hielten trotz aller Gefahren, die darin bestand, ein Opfer von dubiosen Hackern, Erpressern oder wild gewordenen Privatanleger-Horden zu werden, unsere kritische Berichterstattung aufrecht und blieben diesbezüglich standhaft. Darüber hinaus hielten wir die wesentlichen Quellen der altehrwürdigen und hochseriösen Finanzzeitung, Financial Times (FT.com), stets für glaubhaft und stimmten Anleger im Vorfeld darauf ein, was heute eintrat:

Sollten sich doch noch glaubhafte Beweise für Fakeumsätze auftun, dann dürften die Shortseller ein weiteres Schlachtfest einläuten und wir noch mal 50-70 Prozent Kursverlust, und einen der größten Skandale eines DAX-Unternehmens, sehen. Tenbagger-Report News vom 17. Mai.

Heute dann der Hilfeschrei – Fast 2 Milliarden Euro verschwunden?

Heute kam dann ein Hilfeschrei von Wirecard, der nach mehrfacher Verzögerungs- und Hinhaltetaktik jetzt wie ein Hammer und Hilfeschrei interpretiert werden musste.

Laut Wirecard, führten die Buchprüfungen des Wirtschaftsprüfers Ernst & Young dazu, dass heute 1,9 Milliarden Euro an Bargeld fehlen würden, so die Financial Times unter Bezugnahme auf das Management.

Um es klar zu sagen: So eine eklatante Verfehlung ist für kein Unternehmen statthaft und für einen DAX Wert völlig inakzeptabel. Mit diesem Verhalten befördert sich Wirecard mitsamt der Finanzaufsicht, die erst sehr spät anfing zu ermitteln, wie auch die Deutsche Börse selbst, die einen solchen Wert trotz großer Kritik im Vorfeld in den DAX aufgenommen hat, sozusagen mitten ins "mediale Fegefeuer". Selbst wenn man hier noch am Anfang der rechtlichen Aufarbeitung des Falles steht, der sich noch Monate oder Jahre hinziehen dürfte, ist der Vertrauensschaden heute irreperabel und auch der Dax selbst, der nicht den ersten Skandal einstecken musste, hat heute bei vielen Anlegern ein Stück seines jahrzehntelang aufgebauten Vertrauens verloren.