FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kursverlust der Wirecard-Aktie am Donnerstag dürfte als einer der größten Tagesverluste eines Dax-Titels in die Geschichte eingehen. Ob der Zahlungsdiensleister den in der Finanzkrise verstaatlichen Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate an der Spitze ablöst, ist noch unklar.

Am Donnerstagnachmittag stürzte der Kurs des Wirecard Papiers wegen Problemen bei der Bilanzierung um bis zu 71 Prozent auf 29,90 Euro ab - damit sank der Börsenwert innerhalb im Vergleich zum Mittwochabend um rund neun Milliarden Euro auf unter vier Milliarden Euro.