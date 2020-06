Im November 2019 setzte die Aktie von Northern Data bei Kursen um 11 Euro zur Hausse an, die auch durch die Corona-Krise bisher nicht gestoppt wurde. Bei 67,60 Euro erreicht der Aktienkurs von Northern Data erst heute sein neues Top, notiert aktuell aber nur noch bei 62,40 Euro und damit gegenüber gestern leicht im Plus. Das bisherige Top für den IT-Wert lag bei 66,60 Euro und wurde am 26. Mai 2020 erreicht.Analysten erwarten ...