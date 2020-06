Commerzbank gerät in den Wirecard-Sog

Im Handel am Donnerstag kommt der Aktienkurs der Commerzbank unter Druck. Im Tagesverlauf fällt der MDAX-Wert bis auf 3,879 Euro, kann sich im Anschluss aber etwas erholen. Aktuell wird die Commerzbank Aktie bei 3,96 Euro notiert und verliert 6,41 Prozent an Wert. Gleich mehrere negative Impulse sind heute zu sehen. Zum einen hat die britische Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde FCA gegen die Commerzbank eine Strafe in Höhe von mehr als 40 ...