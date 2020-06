WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag einen schwankungsreichen Handel tiefer beendet. Der ATX schloss mit minus 0,61 Prozent bei 2326,41 Punkten, nachdem er im Verlauf mehrmals das Vorzeichen gewechselt hatte. Für den breiteren ATX Prime ging es um 0,57 Prozent auf 1186,02 Zähler bergab.

Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street überwogen die negativen Vorzeichen. International könnte das Thema Coronavirus wieder eine größere Rolle gespielt haben, schreiben die Helaba-Analysten. In den USA übertreffen die Covid-19-Todeszahlen mittlerweile die der im ersten Weltkrieg Gefallenen. In Indien und Brasilien steigen die Infektionszahlen weiter an, auch China kämpft gegen neue Fälle, hieß es von den Experten weiter.