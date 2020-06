Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag nach anfänglichen Verlusten zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 41,32 US-Dollar. Das waren 61 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 67 Cent auf 38,63 Dollar.

Am Markt wurden die steigenden Preise mit einer typischen Gegenbewegung auf vorherige Verluste begründet. Ansonsten gab es wenig marktbewegende Nachrichten. Die schlechte Stimmung an den Aktienmärkten konnte die Stimmung am Rohölmarkt nicht trüben.