Das Drama rund um Wirecard geht in die nächste Runde. Am Morgen sagt der DAX-Konzern die Publikation des Jahresberichts 2019 ab. Auch die Jahrespressekonferenz am Nachmittag findet, wenig überraschend, nicht statt. Die Absage landet jedoch erst 75 Minuten nach dem eigentlichen Beginn der PK in den Postfächern der Eingeladenen.Die Dramatik kann noch weiter zulegen. Morgen ist ein Tag, der über die Zukunft von Wirecard ...