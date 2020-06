Interview mit dem Avino CEO David Wolfin, der das Unternehmen seit 2002 führt. Gegründet 1969, ist Avino Silver & Gold Mines eine der führenden kostengünstigen Silberproduzenten in den Mexiko. Wie Wolfin das Unternehmen durch dir COVID 19 Krise manövrierte lesen Sie hier.

Über Avino - Bitte geben Sie uns eine kurze Beschreibung

Avino ist ein in erster Linie ein Silberproduzent mit einer operativen Mine in Durango, Mexiko. Das Unternehmen existiert bereits seit 52 Jahren und die Produktionshistorie reicht über 34 Jahre zurück. Avino-Aktien werden an der New Yorker Börse (NYSE) und an der Börse von Toronto (TSX) und in Frankfurt WKN: 862191 gehandelt. Unternehms-Webseite www.avino.com

Im Bild der CEO von Avino Silver & Gold David Wolfin

Wie hat sich die COVID 19-Pandemie auf Ihr Unternehmen und Ihren Betrieb ausgewirkt?

Ab dem 16. März waren keine externen Besucher mehr auf der Liegenschaft erlaubt. Niemand am Minenstandort war COVID-19 positiv, die meisten unserer Minenarbeiter kommen aus den örtlichen Gemeinden rund um die Liegen- schaft. Der Bewegungsraum der Mitarbeiter und ihren Familien war schon von den Behörden eingeschränkt. Darüber hinaus hatten wir zwei Ärzte vor Ort, die unsere Arbeitskräfte und Mitarbeiter täglich überwachten und schulten.

Am 2. April folgten wir der mexikanischen Regierung auf ihre Anweisung, dass Bergbau nicht als wesentliches und notwendiges Geschäft angesehen wird, und stellten die Mine auf Pflege und Wartung um.

Management und Mitarbeiter von Avino implementierten den Plan zur vorübergehenden Schließung, der Teil des umfassenderen Krisenmanagementplans des Unternehmens ist. Dieser umfasste die Lagerung von Untergrund- und Oberflächengerätschaften, die Sicherstellung, dass die Minenlüftung weiter funktioniert, und die Aufrechterhaltung kritischer Pumpanlagen. Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter waren während der Pflege und Wartung streng (siehe Bild).

Gleichzeitig wurden die Mitarbeiter von Avino sowohl in Durango als auch in der Unternehmenszentrale in Vancouver angewiesen, von zu Hause aus zu arbeiten, was von den Regierungsbehörden in beiden Ländern angeordnet worden war.

Während dieser Zeit blieb Avino sowohl finanziell als auch operativ flexibel, um sich gegebenenfalls an die sich ändernde Situation anzupassen. Zum 31.12.2019 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von fast 10 Mio. USD und ein Betriebskapital von über 13 Mio. USD und wäre im Falle einer längeren Schließung vorbereitet.