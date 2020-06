Zhittya ist ein in den USA ansässiges Biotech-Unternehmen, das eine Gruppe von Arzneimitteln entwickelt, die die natürlichen Regenerationsprozesse des menschlichen Körpers auslösen. Interview mit dem CEO Dan Montano.

Über Zhittya / Regenerative Medicine of Europe - Bitte geben Sie uns eine kurze Beschreibung

Zhittya ist ein in den USA ansässiges Biotech-Unternehmen, das eine Gruppe von Arzneimitteln entwickelt, die die natürlichen Regenerationsprozesse des menschlichen Körpers auslösen. Beispielsweise stimulierte unser Medikament in einer von der US-amerikanischen FDA zugelassenen klinischen Studie, wenn es in die Herzen von Patienten mit schwerer Erkrankung der Herzkranzgefäße injiziert wurde, das Wachstum eines völlig neuen Netzwerks gesunder Herzkranzgefäße, das die medizinische Zustand der Patienten erheblich verbesserte. www.zhittyaregenerativemedicine.com

Regenerative Medicine of Europe ist unser Joint Venture-Partner für alle europäischen Länder. Sie verfügen über ein Arzneimittelportfolio, das über 18 medizinische Indikationen für Krankheiten abdeckt, die über 50% aller Todesfälle weltweit verursachen.

Wie hat sich die COVID 19-Pandemie auf Ihr Unternehmen und Ihre Geschäftstätigkeit ausgewirkt?

Die schlechte Nachricht war, dass die COVID-19-Pandemie alle unsere klinischen Studien in den USA / Europa und Mexiko gestoppt hat. Wir hatten von der mexikanischen Arzneimittelaufsichtsbehörden im Februar 2020 die Genehmigung erhalten, eine klinische Studie für unser Medikament zur Behandlung der Parkinson-Krankheit zu starten, die auf vielversprechenden Daten basiert, die mit unserem Medikament in einem Affenmodell der Krankheit ermitelt wurden. Wir hatten gehofft, im Mai mit der Dosierung von Patienten in Mexiko beginnen zu können, aber das wurde alles verschoben. Unsere anderen klinischen Studien zur Behandlung von Erkrankungen der Herzkranzgefäße, zur Heilung chronisch diabetischer Fußgeschwüre, zur Behandlung chronischer Depressionen und mehr wurden gleichzeitig ausgesetzt. Es wird weitere drei bis sechs Monate dauern, bis unsere Entwicklungsaktivitäten wieder auf den Stand vor COVID-19 gebracht sind.

Dies hat uns auch veranlasst, einen Börsengang (Initial Public Stock Offering, IPO) zu verschieben, der für Mai 2020 geplant war und nun im November dieses Jahres statfinden soll.

Einige gute Nachrichten aus dieser COVID-19-Pandemie sind, dass wir herausgefunden haben, wie wir unser Medikament verwenden können, um beschädigte Lungen zu behandeln. Im Jahr 2016 gab es in der EU-28 422.000 Todesfälle aufgrund von Erkrankungen der Atemwege, was 8,2% aller Todesfälle entspricht.