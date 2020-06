Der Skandal um Wirecard war heute das große Thema am deutschen Finanzmarkt - der massive Absturz der Aktie hat auch den Dax belastet. A propos Dax: ist der deutsche Leitindex überbewertet, also zu teuer? Die Antwort ist: ja - wenngleich nicht ganz so krass wie der amerikanische Aktienmarkt. Der Absturz von Wirecard als einer der wenigen deutschen Tech-Unternehmen von Relevanz wirft viele Fragen auf - hat die Führung des Unternehmens das Darma wieder einmal nicht kommen sehen? Die Aktienmärkte der Wall Street heute zwar wieder volatil, in der Summe dann aber doch wenig verändert. Das dürfte sich mit dem morgigen großen Verfall und dann in der nächsten Woche jedoch ändern..

Das Video "Wirecard und der Dax!" sehen Sie hier..