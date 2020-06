In der Nacht publiziert Wirecard ein rund zweiminütiges Video-Statement des Vorstands. Markus Braun erklärt darin die jüngsten Entwicklungen. Neben Braun sind in dem Video die aktuellen Vorstandsmitglieder von Wirecard, einschließlich des neuen Vorstands James Freis, zu sehen.Die Äußerungen von Braun im Wortlaut:„Wir sind von unserem Abschlussprüfer EY in Deutschland darüber informiert worden, dass ein ...