CMC Espresso: Lufthansa, Vestas und Wirecard im Blick (19.6.20)

Der Einbruch bei Wirecard und die abgebrochenen Gespräche zur europäischen Digitalsteuer haben Tech-Investoren gestern vergrämt. Auch wenn Wirecard-Vorstands-Chef Braun wie ein Blitzableiter die Schuld von sich zu weißen sucht droht jetzt eine Klagewelle gegen den Konzern. Die Anleger fragen sich, warum man erst jetzt handelt, nachdem Ungereimtheiten schon monatelang nicht ausgeräumt werden konnten. Dieses Verhalten hat für viele Anleger ein gewisses Geschmäckle, das sie nicht länger willens sind mittragen zu wollen.

DAX: Fehlversuch einer Rally

Der DAX hat gestern einen Fehlversuch einer Rally erlebt. Bei 12500 Punkten scheint im Moment wie bei Alcatraz kein Entkommen zu sein. Ob den Bullen die Flucht zum Ende der Woche hin gelingen wird ist überschattet von zwei Fehlversuchen im Verlauf der Woche. Es ist also immer noch offen, ob die Trendumkehr vom Dienstag dieser Woche eine Fortsetzung finden wird. Waren wochenlang überzeugte Käufer genau an solchen kritischen Marken am Werk, um Widerstände zu knacken, haben im Moment überzeugte Verkäufer das Zepter in der Hand. Erst ein nachhaltiger Anstieg über 12500 Punkten würde technisch die Signallage aufhellen.

Heute großer Verfall im DAX - außerdem stehen Lufthansa und Windkraftaktien heute auf der Liste möglicher Aktien "in play" - warum, erfahren Sie auf

