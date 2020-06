FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen, dem so genannten Hexensabbat, zeichnet sich im Dax am Freitag ein stabiler Start ab: Der X-Dax als Indikator für den Dax signalisierte gut eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,26 Prozent auf 12 314 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent erwartet.

Beim großen Verfall an den Terminbörsen an diesem Freitag laufen Terminkontrakte und Optionen aus, was häufig zu Kursausschlägen führt. Die größten ausstehenden Positionen bewegen sich laut Experten um die 12 000 Punkte. Daher sollten Anleger diese Marke im Verlauf im Auge behalten.