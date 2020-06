FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag leicht gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Morgen um 0,09 Prozent auf 175,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,408 Prozent.

Die etwas freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten belastet die Anleihen etwas. Die Kursausschläge hielten sich aber in den meisten Ländern der Eurozone in Grenzen.