Der Einbruch bei Wirecard und die abgebrochenen Gespräche zur europäischen Digitalsteuer haben die Käufer der bislang gesuchten Technologiewerte zunächst einmal in die Flucht geschlagen. Auch wenn der Vorstand des deutschen Zahlungsabwicklers wie ein Blitzableiter weiterhin die Schuld von sich weist, droht jetzt eine Klagewelle gegen den Konzern. Die Investoren fragen sich, warum man erst jetzt handelt, nachdem die Ungereimtheiten schon monatelang nicht ausgeräumt werden konnten. Das Verhalten hat für viele Anleger einen faden Beigeschmack und sie sind nicht länger willens, dieses hinzunehmen und mitzutragen. Die Wirecard-Aktie fällt heute weiter.

Lufthansa-Großaktionär Thiele hat Anteile an Knorr-Bremse verkauft und plant offenbar, seinen Anteil an der Corona-bedingt angeschlagenen Fluggesellschaft auszubauen. Thiele könnte versuchen, den Bund als Ankerinvestor bei Lufthansa zu ersetzen, wodurch die Abgabe von Landerechten in München und Frankfurt als kartellrechtliche Vorschrift der EU-Kommission vermieden werden könnte. Das könnte aber auch bedeuten, dass der Lufthansa nur der Weg in die Privatinsolvenz bleibt. Für die Aktionäre wäre dies allerdings vermutlich die bessere Alternative, da die strategische Beweglichkeit ohne drohende politische Einflussnahme künftig gewahrt bliebe. Für die Mitarbeiter und Angestellten der Lufthansa könnten aber in einem solchen Fall harte Zeiten anbrechen.