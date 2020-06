Euro STOXX 50 bestätigt den DAX – und umgekehrt

Am zweiten Tag der Anhörungen sagte Fed-Chef Jerome Powell, die US-Wirtschaft werde sich erst dann vollständig erholen, wenn die Amerikaner sicher seien, dass die Coronavirus-Pandemie unter Kontrolle gebracht wurde. Davon ist man aber, wie ich bereits in den vorangegangenen Analysen geschrieben habe, auch gerade in den USA noch weit entfernt. Am Dienstag dieser Woche erreichten die Neuinfektionen sogar in sechs Bundesstaaten Rekordstände.

China droht wegen Uiguren-Gesetz erneut mit Gegenmaßnahmen

Nun gut, wir wissen ja bereits, dass die Börsen derzeit auf derartige Informationen nicht mit Verkäufen reagieren. Und das gilt auch für Hinweise auf eine mögliche erneute Eskalation in den Handelsstreitigkeiten. US-Präsident Donald Trump hat vorgestern (Ortszeit) das Gesetz zum Einsatz von Sanktionen gegen China wegen des Umgangs mit der muslimischen Minderheit der Uiguren unterzeichnet. Das chinesische Außenministerium erneuerte daraufhin die Androhung von Gegenmaßnahmen.