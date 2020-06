Während viele Aktien an der Börse sich in den letzten Wochen stark vom Corona-Crash erholen konnten, hängt die Aktie des Immobilien-Unternehmens DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate weiter tief unter ihren Jahreshochs 2020. Das hatte der Titel am 21. Februar 2020 bei 5,82 Euro erreicht, bevor der Corona-Crash die DEMIRE Aktie auf 3,62 Euro (erreichte am 17. März) fallen ließ. Nach einer ersten Erholungsbewegung auf 5,24 Euro ...