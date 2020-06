Ein erster vielversprechender Versuch der Aktie, sich wieder oberhalb von 9,0 Euro zu etablieren, fiel vor einigen Handelstagen ergebnislos in sich zusammen. Gewinnmitnahmen brachten den Wert noch einmal auf knapp 8,0 Euro zurück. Dennoch hat sich im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle das Chartbild weiter aufgehellt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung „Aktie verpasst Trendbeschleunigung“ vom 30.05. hieß es unter anderem „[…] Das bullische Kreuzen der 200-Tage-Linie und der Ausbruch über die 7,3 Euro generierten in Summe ein starkes Kaufsignal. Dieses entfaltete zügig seine Wirkung und führte die Aktie in den nächsten Widerstandsbereich 8,0 / 8,1 Euro. In den letzten Wochen bildete sich als Folge der Erholungsbewegung ein Aufwärtstrendkanal aus. Die Oberseite des Trendkanals verläuft aktuell ebenfalls im Bereich von 8,0 / 8,1 Euro. Ein Ausbruch über dieses veritable Widerstandscluster hätte zu einer Trendbeschleunigung geführt. Ein erster Versuch scheiterte kürzlich jedoch. Mit Blick auf die zurückliegenden Kursgewinne kommen diese Gewinnmitnahmen sicherlich nicht überraschend. Wichtig ist nun allerdings, dass sich der aktuelle Rücksetzer oberhalb von 7,3 / 7,0 Euro abspielt. Unter die 7,0 Euro sollte es nicht gehen, anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage erforderlich. Sollte es der Aktie hingegen doch noch gelingen, die 8,1 Euro zu überwinden, dann würden die 9,0 Euro als nächstes potentielles Bewegungsziel warten.“

In der Folgezeit holte die Aktie den Ausbruch aus dem damals thematisierten Trendkanal nach. Der Vorstoß erreichte zügig das von uns zuletzt an dieser Stelle skizzierte Bewegungsziel bei 9,0 Euro, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten.

Obwohl die Aktie die Aufwärtsbewegung nicht deutlich über die 9,0 Euro hinweg ausbauen konnte und zwischenzeitlich wieder zurückkam, befindet sie sich unserer Einschätzung nach noch immer in einer vergleichsweise komfortablen Ausgangslage. Vor allem der Umstand, dass es dem Wert zuletzt gelang, die nun eminent wichtige Unterstützung bei 8,0 Euro erfolgreich zu verteidigen, trägt hierzu bei.

In den nächsten Handelstagen muss es für die Aktie weiterhin darum gehen, die 8,0 Euro erfolgreich zu verteidigen. Darunter sollte es unter allen Umständen nicht mehr gehen, anderenfalls könnte es auf der Unterseite noch einmal spannend werden. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 7,3 / 7,0 Euro. Auf der Oberseite müssen nun die 9,0 Euro deutlich übersprungen werden, um einen Vorstoß in Richtung 52-Wochen-Hoch (10,3 Euro) lancieren zu können…