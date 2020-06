London (19.06.2020) www.tenbagger-report.de – Das Drama um Wirecard (WKN: 747206) nimmt seinen Lauf. Einmal mehr haben unsere Börsenexperten schon gestern, die Gefahr einer Insolvenz, mittels knallharter Fakten begründen können. Doch noch immer hoffen Kleinanleger auf ihre gerechte Abfindunng, während die Profis die letzten Monate nutzten, um ihre Positionen an unerfahrene Anleger abzustoßen und auch einzelne Vollprofis die Short-Seite wählten. Das könnte noch ein Nachspiel haben, auch für die Deutsche Börse (WKN: 581005) , die formell alles korrekt macht, aber in den Augen vieler Anleger mit Sicherheit keine gute Figur abgibt, indem sie so eine Aktie noch oberhalb des Kanaldeckels auf dem Frankfurter Börsenparket notiert.

UPDATE zum Wochenenende

Gestern berichteten wir davon, dass binnen Stunden die Insolvenz drohen würde und schrieben:

Laut dem von Wirecard für das 1. Quartal vorgelegten Berichts, stehen fast 2,7 Milliarden Euro an offenen kurzfristigen Verbindlichkeiten fest, denen nach der heutigen Hiobsbotschaft offenbar nur noch rund 200 Millionen Euro an liquiden Mitteln gegenüberstehen. Damit wäre, falls jetzt schnellstmöglich, am besten über Nacht, keine Lösung gefunden würde, die Insolvenz denkbar. Tenbagger News vom 18.6.2020

Jetzt bringen die großen Schlachtschiffe der Börsenmedien – wie BLOOMBERG – ihre Geschütze in Position und geben Feuer frei.

Wirecard steht nun vor einer potenziellen Geldknappheit. Das Unternehmen warnte am Donnerstag, dass Kredite bis zu 2 Milliarden Euro gekündigt werden könnten, wenn der geprüfte Jahresbericht nicht am Freitag veröffentlicht werde. Analysten von Morgan Stanley schätzten, dass Wirecard über Barmittel in Höhe von rund 220 Millionen Euro verfügt, falls es die fehlenden 2,1 Milliarden Dollar nicht auftreiben kann. Bloomberg News

Die 1,9 Milliarden Frage?

Niemand weiß, ob die 1,9 Milliarden wirklich jemals existiert haben oder sie nur ein Resultat von Luftbuchungen sind. Falls das Geld tatsächlich da war, muss sich der Vorstand die nächste Nachfrage gefallen lassen, was – in Gottes Namen – diese, für unseren Geschmack, über die herkömmlichen Peanuts hinausgehende, recht immense Geldmenge auf irgendwelchen Konten bei den beiden in der Presse genannten Banken auf den Philippinen zu suchen hatte?

