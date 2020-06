In einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung erklärte Michael Krogmann, Mitglied der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse: „Investoren können mit dem Produkt auf einfache Art und Weise an der Wertentwicklung des Bitcoins teilhaben, ohne hierfür auf unregulierte Krypto-Handelsplätze ausweichen zu müssen. Auch separate Infrastrukturen wie Krypto-Wallets sind für den Handel nicht erforderlich“.

Exchange Traded Notes (ETNs), nicht zu verwechseln mit Exchange Traded Funds (ETFs), sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, welche die Wertentwicklung eines zugrundeliegenden Basiswerts exakt nachbilden. Wichtig: Im Gegensatz zu ETFs werden ETNs nicht zum Sondervermögen gezählt. Dadurch besteht bei ETNs ein Emittentenrisiko: Wird der Emittent zahlungsunfähig, können die Anteile im schlimmsten Fall wertlos werden. Das Emittentenrisiko besteht natürlich zusätzlich zu dem hohen Verlustrisiko bei einem volatilen Asset wie Bitcoin.

Der BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto bietet gegenüber einem direkten Investment in Bitcoin aber auch Vorteile. Bradley Duke, CEO der ETC Group, erklärte dazu: „BTCE bringt die Transparenz und den Anlegerschutz in die Bitcoin-Welt, den Aufsichtsbehörden und institutionelle Anleger benötigen. Investoren profitieren vom Handel und Besitz von Bitcoin durch ein reguliertes Wertpapier und haben dabei die Möglichkeit, ihre Anteile auf Wunsch in Bitcoin einzulösen. Wir sind stolz darauf, dieses Produkt an einer der europäischen Top-Börsen zu notieren und Anlegern damit eine sicherere und bessere Möglichkeit zu bieten, um in Bitcoin zu investieren.“

Am Freitagmittag steht der Bitcoin leicht im Minus. Ein Bitcoin kostet aktuell 9.371 US-Dollar (Stand: 19.06.2020, 12:15 Uhr, CoinMarketCap.org):

Autor: Ferdinand Hammer