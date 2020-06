DWS Chart der Woche: Die Erholung als kniffliger Buchstabensalat

Die Corona-Rezession (oder "Great-Lockdown"-Rezession, wie sie der Internationale Währungsfonds (IWF) zu nennen pflegt), ist in vielerlei Hinsicht bisher einzigartig. Zum einen natürlich durch ihre Heftigkeit. Zum anderen aber auch dadurch, dass diesmal neben der Industrie auch der Dienstleitungssektor schwer tangiert ist. In den vergangenen Rezessionen waren Bau- sowie Industriesektor besonders in der Anfangsphase die Hauptleidtragenden, während es diesmal alle Kontakt-intensiven Aktivitäten, und damit natürlich den Dienstleistungsbereich, besonders hart trifft.

Zur Charakterisierung der weiteren konjunkturellen Entwicklung werden gerne Buchstaben herangezogen, deren Schreibweise den erwarteten Verlauf der wirtschaftlichen Aktivität beschreiben soll. Neben dem "V"-förmigen Verlauf, also einem drastischen Einbruch, gefolgt von einer ebenso starken Aufwärtsbewegung, werden vor allem die Buchstaben "U" (länger anhaltende Talsohle), "W" (zwei Abschwünge in Folge) sowie "L" (Absturz und Stabilisierung auf niedrigem Niveau) benutzt. Die nun sukzessiv eintrudelnden Wirtschaftszahlen können also darauf untersucht werden, welchem Buchstaben der Verlauf der Aktivität entspricht.