Jetzt ist sie da, die lange angekündigte offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung. Das soll Anlass für eine detailliertere Betrachtung sein, da es bereits im Vorfeld viel Diskussionen und große Verwirrung gab. Vieles wurde dieser Tage bereits veröffentlicht und kann an diversen Stellen nachgelesen werden. Das wollen wir in unserem Artikel nicht wiederholen, vielmehr möchten wir Einblicke zu wichtigen Aspekten liefern, die in den meisten Veröffentlichungen gefehlt haben.



1. Die Wirkungsweise

Die Corona-Warn-App schützt nicht vor Ansteckung, sie soll helfen mögliche Infektionsketten schneller zu identifizieren. Dieses Ziel soll durch folgenden Prozess erreicht werden:

- die aktivierte App generiert und sendet via Bluetooth permanent Zufalls-ID´s (RPI),

- die Apps aller aktivierten Geräte in der Nähe empfangen und speichern diese ID´s für 14 Tage

- wird ein App-Nutzer positiv getestet, erhält er einen QR-Code / TAN vom Testlabor

- nach dieser Validierung werden die Daten des Infizierten vom Handy in die Telekom Cloud geladen

- die Berechnung des Ansteckungsrisikos wird für alle Kontakte des Infizierten durchgeführt

- alle Kontakte mit einem relevanten risk score erhalten via App eine Benachrichtigung mit der Aufforderung, sich in Quarantäne zu begeben und einen Test durchführen zu lassen



2. Die verwendete Technik

Herausgeber der App ist das Robert-Koch-Institut (RKI), Entwickler die Telekom und SAP. Die App ist OpenSource, also quelloffen (einsehbar auf Github). Sie basiert auf der DP-3T Technologie und wird als dezentrale Lösung bezeichnet, was nur bedingt richtig ist, wie das Systemschema zeigt (Open Telekom Cloud). Die App nutzt Ressourcen der Handy-Betriebssysteme von Google und Apple die nicht OpenSource (transparent) sind. Das Exposure Notification Framework(ENF) wurde bereits im Zuge von Updates auf die meisten Handys verteilt, Ausnahmen sind u.a. alle Handys die von den Google Play Services nicht unterstützt werden (neue Huawei-Modelle, Fairphone, Amazon Fire, etc.). Eine zentrale Technologie der App ist Bluetooth Low Energy (BLE), welches bei Android ab der Version 6 und iOS ab der Version 13.5 Verwendung findet, wodurch die etwa 25% im Markt befindlichen älteren Geräte von der App-Nutzung ausgeschlossen sind.