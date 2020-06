Abgasskandal, Dieselskandal, Dieselgate, Mercedes, Daimler, Abschalteinrichtung, Dieselbetrug, Thermofenster, Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

Nicht nur der Volkswagenkonzern – auch Daimler steckt im Abgasskandal. Ein Motor mit unzulässiger Abschalteinrichtung zur Abgasmanipulation ist der OM 642 des Mercedes-Herstellers. Der Dieselmotor wurde in zahlreichen Fahrzeugen mit dem berühmten Stern verbaut – die nun zurückgerufen werden. Diese Modelle mit OM 642-Motor sind vom Dieselskandal betroffen.

Beim Motortyp OM 642 handelt es sich um einen von Daimler selbst entwickelten und produzierten Dieselmotor mit sechs Zylindern. Die Abkürzung OM steht bei dieser Bezeichnung für Oel-Motor. Dieses Kürzel wird seit den 1920er Jahren von Daimler für die Dieselmotoren verwendet. Der OM 642 wird seit März 2005 in verschiedenen Leistungsstufen hergestellt und in zahlreichen Mercedes-Baureihen eingesetzt. So findet sich der OM 642 unter anderem in der C-, E-, R- und S-Klasse sowie in den Vans Vito und Viano und im Sprinter. Die Liste der Mercedes-Fahrzeuge mit einem OM 642-Dieselmotor ist also lang.