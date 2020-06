Die Aktienmärkte heute mit Gewinnen am großen Verfallstag (Optionen und Futures verfallen) - in der Regel werden dann in der Woche nach dem Verfall die Karten neu gemischt. Geht die Rallly dann weiter? Nach wie vor gilt: die Aktienmärkte leben alleine von der Liquidität - aber die Historie zeigt, dass Liqudität alleine nicht nachhaltig ist, wenn sich die Wirtschaft nicht stärker erhölt vom Schock der Coronakrise. Einer der Faktoren, die die Märkte unter Druck bringen könnten, sind die fallenden Umfragewerte für Donald Trump. In Deutschland im Fokus war wieder einmal Wirecard, nachdem zwei philippinischen Banken, auf denen die 1,9 Milliarden Euro angeblich deponiert sein sollten, jede Geschäftsbeziehung mit Wirecard leugnen..

