Bantleon-Ökonom: US-Wirtschaft wird konjunkturell positiv überraschen

Die Coronavirus-Pandemie hat die US-Wirtschaft schwer gebeutelt. Innerhalb kürzester Zeit verlor jeder siebte Beschäftigte seinen Job. Ganz so schlimm wie die Arbeitsmarktzahlen suggerieren, ist die Lage aber nicht. Viele US-Bürger dürften schnell an ihren Arbeitsplatz zurückkehren – dieser Prozess hat bereits im Mai begonnen. Ausserdem greift der Staat den privaten Haushalten massiv unter die Arme. Manche stehen nun finanziell besser da als vor der Krise. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Verbraucher weiterhin zuversichtlich in die Zukunft blicken, was nicht zuletzt in einer anziehenden Immobiliennachfrage zum Ausdruck kommt. Alles in allem scheint es dem Staat zu gelingen, die durch den Lockdown verursachte Durststrecke zu überbrücken. Wir sehen daher gute Chancen, dass die Wirtschaft nach dem Absturz im 2. Quartal wieder mächtig anzieht und den Einbruch bis Ende kommenden Jahres komplett wettgemacht hat.





