Sustainable Healthcare: krisenfest und wachstumsstark

Stabilität in der aktuellen Situation

Selbst in den schwierigsten Wochen der Coronakrise zeigte sich der Healthcare-Sektor resilient und wurde seinem Ruf als defensives Anlagethema gerecht, was sich in einer geringeren Volatilität gegenüber dem Gesamtmarkt manifestierte. Ein zusätzlicher Treiber der Performance war zudem die Hoffnung der Anleger, dass es schon bald effektive Therapiemöglichkeiten im Bereich COVID-19 geben kann. Demgegenüber, kam das Geschäft bei zyklischen Branchen nahezu zum Erliegen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den letzten Monaten auch an den Aktienmärkten wieder: Zykliker wurden weitestgehend abgestraft, während die Kurse der Healthcare-Titel sich grösstenteils zufriedenstellend entwickelten.

Auch die Portfoliofirmen des BB Adamant Sustainable Healthcare Fonds weisen üblicherweise eine sehr geringe Konjunktursensitivität auf. Die meisten Gesundheitsprodukte sind unverzichtbar und werden selbst in einer wirtschaftlichen Kontraktion gekauft oder von Ärzten verordnet. Darüber hinaus profitiert auch der Sektor von strukturellen Wachstumstreibern. Hinzu kommt, dass die meisten Firmen im Fonds eine äusserst solide Bilanzstruktur sowie stabile Cashflows aufweisen. In einem solch turbulenten Marktumfeld war dies ebenfalls von Vorteil, um eine achtenswerte Performanceleistung zu erzielen.