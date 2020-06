Auf dem Weg zur Steuerunion? Kames Capital Expertin über die "Next Generation EU"

Dies geschieht nach der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren, der schlimmsten Wirtschaftskrise seit der Großen Depression und zu einer Zeit, in der die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, den Politikern sagt, dass die Zentralbank tun werde, was sie könne, dass ihr aber die geldpolitische Spielraum ausgeht. Nichts von all dem ist an Angela Merkel vorbeigegangen. Die deutsche Bundeskanzlerin, die wohl einflussreichste Führungspersönlichkeit unter den EU-Staaten und vor allem die Führerin des reichsten Landes der Union, befindet sich in ihrem letzten vollen Amtsjahr.

Diese drei Frauen haben beschlossen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, an dem die EU die ersten Schritte in Richtung Steuerunion unternehmen sollte. Dieser Bereich muss weiterentwickelt werden, wenn die Währungsunion aufrechterhalten werden soll. Noch ist es keine vollständige Union, sondern ein Schritt in diese Richtung. Er verbindet die Nationen der Europäischen Union immer enger miteinander, da sie gemeinsame finanzielle Verbindlichkeiten eingehen, um den wirtschaftlichen Aufschwung zu finanzieren.

Zuschüsse und Darlehen für "Investitionen in ein grünes, digitales und widerstandsfähiges Europa"