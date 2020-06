PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Ost- und Mitteleuropa haben am Freitag den Aktienhandel uneinheitlich beendet. Eine positive Stimmung an der Wall Street und an den europäischen Leitbörsen konnte vor dem Wochenende nicht beflügeln.

Trotz politischer Risiken und der im Hintergrund weiter schwelenden Furcht vor einer zweiten Corona-Welle ist das international Börsenumfeld Experten zufolge prinzipiell weiter günstig: "Die Kapitalmärkte bleiben zunächst einmal gut unterstützt durch die Geldschwemme der Notenbanken, zumal die konjunkturelle Erholung bereits in vollem Gange ist", schrieb eine Analystin von der Landesbank Helaba.