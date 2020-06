NEW YORK (dpa-AFX) - Anlegerängste vor zunehmenden Corona-Infektionsrisiken haben die US-Aktienmärkte am Freitag nach einer festeren Eröffnung im Handelsverlauf in die Minuszone befördert. So meldeten die US-Bundesstaaten Arizona und Florida den höchsten Anstieg an Covid-19-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. Zu den Kursschwankungen trugen zudem auslaufende Futures- und Optionskontrakte an den Terminbörsen bei.

Der Dow Jones Industrial notierte 0,76 Prozent tiefer bei 25 881,97 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn dennoch von rund einem Prozent an. Der breiter gefasste S&P 500 fiel am Freitag um 0,57 Prozent auf 3097,43 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,27 Prozent auf 9985,30 Zähler.