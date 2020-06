Auch im S&P 500 droht eine Welle C

Nicht nur im DAX und im Euro STOXX 50 könnten in Kürze noch einmal fallende Kurse im Rahmen einer Welle C folgen, auch im S&P 500 droht dieses Szenario. Dazu erinnere ich an die letzte Chartanalyse zu dem US-Index vom 3. Juni. Damals stand der Index an der oberen Linie des ehemaligen Aufwärtstrendkanals (grün im folgenden Chart vom 3. Juni) bzw. der vermeintlichen Trompetenformation (blau) sowie dem Zwischenhoch aus der crashartigen Abwärtsbewegung bei 3.136,72 Punkten (rote Linie) und damit vor wichtigen Hürden.