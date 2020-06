London (20.06.2020) www.tenbagger-report.de Die Schlinge um Wirecard (WKN: 747206) zieht sich auch am heutigen Samstag immer weiter zu. Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis alles kollabiert, obwohl die jetzt handelnden Personen alles in die Waagschale werfen, um mit einem blauen Auge aus vielleicht Deutschlands größtem Aktienskandal zu entkommen.

Enron-Kanzlei soll es jetzt richten

Hierfür greift die Wirecard noch mal tief in die Schatulle, oder sollen wir schreiben: leere Kassen? Das Unternehmen hat nach eigenen Aussagen die renommierte und international tätige Investmentbank Houlihan Lokey mandatiert. Houlihan Lokey soll nun gemeinsam mit Wirecard einen Plan zur nachhaltigen Finanzierungsstrategie des Unternehmens entwickeln.

Damit hat sich die Gesellschaft die vielleicht renommierteste Kanzlei aus diesem Sektor ins Boot geholt. Houlihan Lokey ist beispielsweise für ihre Beratung in Insolvenzfällen bekannt und arbeitet auch als Restrukturierungsberater. Und saß beratend in den Gläubigerausschüssen der größten US-Bankrottfälle – Enron, General Motors und Lehman Brothers.

Houlihan Lokey kam bisher häufig zum Zuge, wenn es schon zu spät war. Ist es bei Wirecard auch schon zu spät?

In Deutschland hat Houlihan Lokey Gläubiger bei der spektakulären Restrukturierung von Jack Wolfskin, Steinhoff und der Reederei Rickmers beraten.

Das Ende bei den Betrugsfällen in den USA ist bekannt und bei WDI werden wir es nicht mit einer normalen Restrukturierung zu tun haben. Ob die Mandatierung in diesem Fall ausreicht, um ohne 2019er Testat, mit einem wahrscheinlichen Milliardenbetrug und möglichen Luftbuchungen.

Wir haben den KPMG Sonderbericht gesichtet und fanden ERSCHRECKENDES

