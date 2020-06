Es ist wenig überraschend, dass auch wir unsere Grenzen der Geduld haben, auch wenn diese sicherlich höher liegen, als bei den meisten Anlegern, rein aus Berufswegen. Wir haben einfach schon zu viel gesehen. Was Gold seit über acht Wochen abliefert, ist und bleibt eine Frechheit. Wir haben nun alles nochmals durchleuchtet und dabei keine Option, ob bärisch oder bullisch, unangetastet gelassen. Wir werden dazu nochmal umfangreich im Weekend Update schreiben.

Betrachten wir den Markt einmal fundamental, argumentativ und technisch:

Fundamental ist das Argument das bei der gigantischen Geldschwemme, der Corona Krise, der Wirtschaftskrise ein sicher bald beginnenden Kreditkrise, (Spanien und Italien sind quasi pleite) das Festmahl für eine Gold und Silberrallye gerichtet ist und alles auf einen deftigen Anstieg mit großem Momentum hindeutet. Werfen wir noch die allgemeine Unsicherheit und steigende physische Käufe mit in den fundamentalen Eintopf.

Jetzt blicken wir auf den Chart und sehen einen leblosen Seitwärtsmarkt der seit über 2 Monaten inmitten der Krise nicht den Anschein erweckt als wolle er irgendwo hin.

Wenn also:

1.Höchste Geldmengenausweitung und Verschuldung in der Menschheitsgeschichte

2. Corona Krise

3. Wirtschaftskrise und Aktiencrash

4. Unsicherheit der Bevölkerung

5. Stark gestiegene physische Käufe

Nicht dazu führen den Kurs der Edelmetalle deutlich und nachhaltig ausbrechen zu lassen, was dann bitte?

Was muss denn erst passieren? Hyperinflation oder Währungsreform? Das Ende des Euros? Ein Zerfall der europäischen Union?

Haben Sie selbst eine Antwort?

Was kommt wenn die Corona Krise vorbei ist, die Aktienkurse doch nicht ins Bodenlose fallen und die Unsicherheit der Bevölkerung wieder nachlässt?

Nur mal angenommen es wäre so, was passiert dann bei den Metallen die trotz einem Bündel an überbullischen Argumenten den Arsch nicht vom Sofa bekommen haben?

Technisch betrachtet sind wir überkauft auf dem vier Tages Chart und selbst auf dem Monats Chart. Die Indikatoren drehen nach unten.

Das letzte Mal als das in solch einer Ausprägung der Fall war, geschah Ende 2011. Sie erinnern sich noch was dann passiert ist?

Ich weiß es glühen die Köpfe und der Zorn steigt. Da sagt er wieder Dinge die man nicht hören will. Aber lassen Sie mal die Emotionen auf der Seite, nur für einen kurzen Moment und suchen Sie nach eigenen Antworten auf meine Fragen.