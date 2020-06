US Steel (X): schwache Quartalszahlen & schlechte Aussichten

Der Stahlhersteller mit Hauptsitz in Pittsburgh schreibt rote Zahlen und leidet darunter, dass Wettbewerber, zum Teil mit staatlichen Beihilfen, deutlich günstiger produzieren.

Fehlende Wettbewerbsfähigkeit und Nachfragerückgang aus Automobil- und Baubranche könnten weiteren Abverkauf bei United States Steel (X) auslösen.