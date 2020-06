Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 25.05. hieß es unter anderem „[…]Das Chartbild hat sich in den letzten Handelstagen aufgehellt. Vor allem der Umstand, dass es der Aktie gelang, sich oberhalb von 2,1/2,0 CAD festzusetzen, trägt hierzu bei. Die Rückeroberung der 38-Tage-Linie sowie der Bruch des bis dato dominierenden Abwärtstrends sind weitere Aspekte. Zwei Punkte sind nun kurzfristig wichtig: Auf der Unterseite sollte es nun nicht mehr unter die 2,0 CAD gehen (das würde die Aktie in ihren Ambitionen zurückwerfen) und auf der Oberseite muss es über die 2,4 / 2,5 CAD gehen.“

Die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten OrganiGram Holdings lancierte Ende Mai / Anfang Juni einen vielversprechenden Vorstoß auf der Oberseite. Hierbei gelang es ihr, wichtige Widerstände aus dem Weg zu räumen und die Bodenbildung so entscheidend voranzubringen. Doch der so wichtige Befreiungsschlag blieb der Aktie verwehrt. Dennoch hat sich das Chartbild im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 25.05. aufgehellt.



Die Aktie nahm in der Folgezeit noch einmal Schwung auf und durchbrach das massive Widerstandscluster 2,4 / 2,5 CAD mit einem dynamischen Vorstoß. Damit generierte sich ein starkes Kaufsignal, das auch sofort seine Wirkung entfalten konnte und die Aktie in die nächste wichtige Widerstandszone um 3,0 CAD führte.

Mit Erreichen dieser eminent wichtigen Zone setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein. Der Wert trat zügig den Rückzug in Richtung 2,5 CAD an, konnte diesen Bereich bislang aber erfolgreich verteidigen.

Ein Verbleib oberhalb von 2,5 / 2,4 CAD wäre außerordentlich wichtig, um ggf. kurzfristig wieder Vorstöße in Richtung 3,0 CAD lancieren zu können. Sollte es darunter gehen, stünde mit dem Bereich 2,1 / 2,0 CAD die nächste relevante Supportzone parat. Ein Ausbruch über die 3,0 CAD wäre unserer Meinung nach hingegen ein wichtiges charttechnisches Signal und würde die Aktie in puncto Bodenbildung deutlich voranbringen. In diesem Fall könnte sich die Bewegung bis in den Bereich 3,5 / 3,7 CAD ausdehnen.