Berichten zufolge erreichte der Markt für Haustier-Snacks allein in den USA im vergangenen Jahr ein Volumen von 6,7 Mrd. USD und das zukünftige, jährliche Wachstum wird auf 3% geschätzt. Das am schnellsten wachsende Segment dieses Marktes aber sind mit CBD versetzte „Leckerlies“! Die Analysten der Brightfield Group schätzen, dass der Markt für CBD-Produkte für Haustiere von unter 100 Mio. USD im Jahr 2018 auf 1,8 Mrd. USD im Jahr 2023 steigen wird – das wäre ein Anstieg von 104% im Jahr!

Hinzu kommt, dass der Anteil der Onlinekäufe am Markt für Haustier-Snacks schnell von 0 auf 13% gestiegen ist, was Berichten zufolge vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sich die Käufer so einfacher vor dem Kauf informieren können. Und genau in diesem Segment – Online-Verkauf von CBD-Haustiersnacks – verstärkt Sweet Earth nun seine Präsenz!

Wie das Unternehmen nämlich heute bekannt gab, hat man eine Absichtserklärung mit Mota Ventures unterzeichnet, einem Online-Einzelhändler, der eine breite Palette an CBD-Produkten in den USA und Europa anbietet, der zufolge Sweet Earth zum exklusiven Lieferanten von CBD-Leckerlis für Motas Marke Nature’s Exclusive, werden soll! (Nature’s Exclusive wird in den USA verkauft.)

Die neuen Partner wollen die preisgekrönten CBD-Produkte von Sweet Earth vertreiben, wobei CBD-Leckerlies für Hunde sowie Pfoten- und Nasenbalsam den Anfang machen sollen. Als erstes Produkt für Nature’s Exclusive wählte Mota Sweet Earth’s gefragte „Beef and Cheddar Potato CDB Dog Treats“ aus. Die zertifizierten Bio-Produkte werden im Packungsdesign von Nature’s Exclusive angeboten.

CBD-Produkte für Tiere sind übrigens keinesfalls eine Spielerei. Laut Dogs Naturally zeigen Forschungen, dass CBD-Hundeleckerlies wirksame Beigaben bei Arthritis und Gelenkschmerzen, Ruhelosigkeit, Verdauungsproblemen, neurologischen Erkrankungen wie Krämpfen und Epilepsie sowie Blutkrankheiten sind.

Amrik Virk, President von Sweet Earth sieht in der Zusammenarbeit mit Mota eine „großartige Gelegenheit“ für sein Unternehmen. Schließlich könne Mota ein Wachstum von 110% im Jahresvergleich vorweisen und habe vor Kurzem Umsätze in Höhe von 5,1 Mio. CAD allein für den Monat Mai ausgewiesen.

Eine Absichtserklärung ist noch kein endgültiger Vertrag und die neuen Partner müssen die Bedingungen für einen solchen erst noch ausarbeiten. Sollte der Deal aber zustande kommen, ist dies unserer Ansicht nach ein schöner Fortschritt für Sweet Earth auf dem Weg zu einem der führenden Unternehmen der CBD-Branche.

Wie immer weisen wir aber darauf hin, dass der CBD- / Cannabissektor sich noch in der Entwicklung befindet und Unternehmen dieses Sektors hohen Kursschwankungen unterliegen können. Großen Chancen stehen hier auch große Risiken gegenüber. Dessen sollten sich Anleger immer bewusst sein und sich entsprechend absichern.

