Das Unternehmen Apple reagierte auf den Anstieg von gemeldeten Corona-Infektionen in einigen U.S.-Bundesstaaten mit der erneuten Schließung von 11 Filialen. Die Corona-Krise schlägt nun auch auf dem Smartphone Markt durch und Apple muss die Preise Für einige Geräte senken. Allerdings ärgerte das Unternehmen einige Kunden in den USA, indem es heimlich eine Corona-Tracing-App auf iPhones installiert haben soll. Der Aktie ist von all dem nichts anzumerken.

Wir sind Long investiert bei Apple seit dem 09.06.2020 bei 334.96$ und stehen ordentlich im Gewinn.

Szenario 1 Primärszenario

Der rasante Aufstieg des Apple-Titels scheint ungebremst weiterzugehen. Die Aktie nimmt ihren Lauf wie im Lehrbuch und wird nun schon bald in den Zielbereich bei etwa $380 der laufenden Welle ankommen, um dort eine Korrektur einzuleiten, die notwendig ist, damit der Titel anschließend weiter nach Norden durchstarten kann, das Ziel von $400 fest im Blick.

FAZIT

Die Aktie überzeugt aus Chart-technischer Sicht. Hier werden alle Punkte der einzelnen Wellen lehrbuchmäßig abgearbeitet. Als Nächstes dürfte das Einlaufen in den Zielbereich bei $380 auf dem Fahrplan stehen. Die anschließende Korrektur runter auf etwa $340 wird dann notwendig sein, damit die Aktie erneut nach Norden durchziehen kann.

Sollten sich Johnson&Johnsons, Pfizer und Visa weiter wie erwartet gestalten, werden wir auch hier Long Positionierungen hinterlegen.

Sobald wir einen Einstieg in einem der 30 Dow Jones Einzeltitel vornehmen, verschicken wir eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg an unseren Verteiler.

Melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management GmbH & Co. KG