London (21.06.2020) www.tenbagger-report.de – Morgen könnte es heiß werden, um die Aktie der Deutsche Lufthansa (WKN: 823212), die vor wenigen Wochen in arge Flugprobleme kam und hochkant aus dem DAX trudelte.

Laut einem Bericht in der heutigen Ausgabe von Bild am Sonntag steht für morgen früh, ein Geheimtreffen an zwischen dem agilen Lufthansa CEO Carsten Spohr, einem eher phlegmatisch wirkenden Finanzminister Olaf Scholz und dem Milliardär Heinz Hermann Thiele, als “reichen Onkel”, der in den letzten Tagen eine Meldung herausgab, wonach sein Anteilsbesitz an der Lufthansa mittlerweile über 15 auf 15,5 Prozent gestiegen sei.