DAX Ausblick: Das Top wirkt

Der DAX Kurs hat in der vergangenen Woche zweimal versucht einen wichtigen Widerstand nach oben zu knacken. Zweimal kamen überzeugte Verkäufer in den Markt, die den DAX nach oben hin abriegelten. Damit haben wir es für den Moment mit einer Verhaltensänderung zu tun. In den Wochen zuvor, als die DAX Rally das Geschehen prägte, konnten überzeugte Käufer immer wieder das Kursgeschehen im DAX an sich reißen und hievten den Index über wichtige Widerstände - und konnten diese bei Rückläufen auch verteidigen. Dies ist im Moment nicht mehr zu beobachten. Der DAX läuft mehr oder minder seit mehreren Tagen seitwärts - nach dem Verfall am Freitag scheint nun aber Bewegung in den DAX zu kommen.

Was das für den weiteren Verlauf bedeuten könnte erfahren Sie hier:

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/dax-ausblick ...