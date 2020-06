flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold zog jüngst aufgrund sichtlich besorgniserregender Zuwachsraten bei Covid-19-Erkrankungen wieder an. Die Goldbullen könnten folglich das Mehrjahreshoch bei rund 1.765 US-Dollar anpeilen. Vor allem stieg die Anzahl der Neuinfektionen nicht nur in den USA in Arizona, Texas, Florida und North Carolina, sondern auch in vielen weiteren US-Bundesstaaten weiter an und auch in Brasilien, Indien und zuletzt auch in Deutschland kletterte der „R-Wert“ weiter nordwärts. Die Goldbullen könnten jedoch von einem wieder erstarkenden US-Dollar eingebremst werden.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Rekordhoch des 18. Mai 2020 bei 1.765,35 US-Dollar bis zum Verlaufstief des 05. Juni 2020 bei 1.668,30 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei den Marken von 1.751 und 1.765 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 1.728/1.717/1.705/1.691/1.679 und 1.668 US-Dollar auszumachen.





Long: DE000MC8W4C9 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Short: DE000MC6YW20 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...