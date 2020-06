Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Deutschland meldet wieder steigende Infektionszahlen und einen zwar aufgrund lokaler Ausbrüche stark schwankenden, aber wieder kritischen R-Wert. Apple schließt in den USA erneut einige seiner Stores und Brasilien beklagt mehr als 50.000 Corona-Tote.

Die Stimmung an der Börse bleibt auch zu Wochenbeginn belastet durch die sich weiter verschlechternde Nachrichtenlage rund um das Virus. Nach dem Verfall am Freitag könnte nun Bewegung in den Deutschen Aktienindex kommen, der sich in der vergangenen Woche noch eher seitwärts bewegte, in der Nacht diesen Kanal aber schon nach unten verlassen hat.