Good News bei... Zalando: Corona zündet den nächsten Wachstumsturbo bei Neukunden, Umsatz, Ergebnissen

Mitten in der Finanzkrise 2008/09 ging[WKN: ZAL111] an den Start und mit seiner ausgefeilten Werbestrategie und dem Slogan "Schrei vor Glück" penetrierte sich der Online-Modehändler ins Bewusstsein aller schuhverrückten Frauen. In der Folgezeit gab es einige Richtungsumschwünge hinsichtlich der Strategie, nachdem das Unternehmen 2014 an die Börse gegangen war und inzwischen zu den stärksten MDAX-Werten zählt. So wurde die Angebotspalette erweitert, dann verstärkt auf Eigenmarken gesetzt und vor einiger Zeit dann der Plattformgedanke in den Vordergrund gerückt. Wem das bekannt vorkommt, der wird beifündig, die das im großen Stil vor(er)leben.Ich bin bei Zalando erst vor 14 Monaten an Bord gegangen und der Kurs zeigt sich seitdem ziemlich volatil. Die Aktie lag schon weit im Plus, auch deutlich im Minus doch Zalandos neue Plattformstrategie trifft den Nerv der Zeit und erweist sich als zukunftsträchtig. Nicht nur wegen des Corona-Lockdowns, der die stationären Modeläden allesamt aus dem Markt genommen hat, aber der Corona-Effekt treibt die digitale Transformation mächtig voran. Bei Zalando aber auch in der gesamten Branche. Mit weitreichenden Folgen...