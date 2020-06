FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag weiter an der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1205 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1210 Dollar festgesetzt.

Am Markt war die Rede von einem ruhigen Handel mit wenig kursbewegenden Nachrichten. Die US-Währung gab gegenüber vielen anderen Devisen etwas nach, wovon auch der Euro profitierte.