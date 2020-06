Kann die Deutsche Börse-Aktie in den nächsten Wochen auf das Kursziel bei 171,20 Euro ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Gewinne sorgen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse konnte es für die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) weiter aufwärts gehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Deutschen Börse markierte am 19. Februar 2020 ein Allzeithoch bei 158,90 EUR. Danach kam es zum Coronacrash und einem Rückfall auf 92,92 EUR. Damit notierte der Wert auch unter seinem Aufwärtstrend seit Juni 2012. Allerdings eroberte er diesen Trend recht zügig wieder zurück und startete eine neue Aufwärtswelle. Diese führte die Aktie in die Nähe des Rekordhochs. Ab Mitte Mai entwickelte sich eine kleine obere Pullbacklinie. Diese durchbrach der Wert am Freitag und kletterte auf ein neues Allzeithoch bei 160,05 EUR. Zu einem Tagesschlusskurs über dem alten kam es aber noch nicht.