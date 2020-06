Wirecard – Euer Ausweg aus dem Fiasko

Liebe Leser, bei Wirecard bleiben etliche Fragen offen. Im Video haben wir nicht nur die 10 wichtigsten beantwortet, sondern wir wurden auch darauf aufmerksam gemacht von neuen Lesern – danke sehr dafür – dass sie das Video auch als Startschuss zum Ausweg aus der Misere interpretieren und es ihnen schon geholfen hat. Wir geben Euch dabei keinen “heißen” 1000%-Tipp, wie man die möglichen Verluste bei Wirecard wieder reinholt. So etwas ist unseriös und ein falsches Versprechen, finden wir. Zumal viele von uns mit einem falschen Versprechen aus Aschheim schon schlechte Erfahrungen genug haben. Wir laden Euch vielmehr ein, strukturiert und mit Hirn aus dem Schlamassel rauszukommen, das Fiasko am Ende in etwas Gutes zu drehen. Hier könnt Ihr es könnt es auch weiter als Leser im freien Bereich anschauen ausnahmsweise. Es geht um die Insolvenz, um die Handelbarkeit, es geht um die unrühmliche Rolle der DWS, wir beantworten die Frage zu einem möglichen Comeback, zur Übernahmeoption, zur Wahl Eures Brokers, zur Fehlervermeidung und zu Aktie und Anleihe und natürlich zur desaströsen Rolle von EY. Wir haben 10 Fragen beantwortet in einem ausführlichen Video -

Wer danach Lust auf uns hat – hier könnt Ihr unseren Exklusivbereich testen

und

hier könnt Ihr unseren Turbo-Trader abonnieren. Für ein Quartal, ein Jahr oder einfach einen Monat.

Die Anmeldung zu unserem großen Basic-Trainingstag am 27.6 von 8.30 bis 12.30 Uhr könnt Ihr an info@feingold-research.com senden.

Nun ein ganz schönes Wochenende von Eurem gesamten TEAM Feingold Research