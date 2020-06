PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Angesichts der Ungewissheit über den weiteren Verlauf der Corona-Krise haben Europas Börsen zu Beginn der neuen Woche auf der Stelle getreten. Der EuroStoxx 50 zeigte sich am späten Montagvormittag mit 3269 Punkten nahezu unverändert. Allerdings holte das Börsenbarometer anfängliche Verluste damit auf. Der Index verharrte wie schon in der vergangenen Woche knapp unter der Marke von 3300 Zählern.

Vor allem der zuletzt starke Anstieg von Neuinfektionen in Deutschland habe unter Investoren neue Sorgen ausgelöst, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Zwar sei die absolute Zahl noch vergleichsweise gering; sie könne aber rasch wieder steigen, so die Befürchtung am Markt. Die von Anlegern in den vergangenen Monaten unterstellte starke wirtschaftliche Erholung drohe dadurch gefährdet zu werden.