Die sogenannten Value-Aktien - wie beispielsweise Banken, Autos, Industrie – wurden die letzten Jahre von den Investoren vernachlässigt. Anders erging es den US-Tech-Aktien, die einen gewaltigen Aufschwung verzeichneten. Dieser Boom sollte so schnell nicht enden, nachdem die Tech-Konzerne weltweit tätig sind und kaum Konkurrenten haben. Teilweise konnten einige in der Pandemie sogar einen extra Wachstumsimpuls verzeichnen. Ein besonderes Exemplar dieser Art ist PayPal. Der Zahlungsspezialist kann seine Position im Zentrum des Internetzahlungsverkehrs außerhalb Chinas behaupten. Im April 2020 alleine konnten netto 7,4 Millionen neue Konten hinzugewonnen werden, was im Jahresvergleich einen Zuwachs von 135 % entspricht. Ein eventueller Unsicherheitsfaktor am Horizont sind die Bemühungen mehrerer Zentralbanken, auf Blockchain-Basis den Zahlungsverkehr zu vereinfachen.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von PayPal konnte das im Juli 2019 herausgebildete all time high in den letzten Handelstagen vor dem Corona-Sell Off erneut bestätigen und musste in weiterer Folge knappe 35 % in der Spitze abgeben. Aktuell wurde dieser Verlust durch einen bemerkenswerten Rebound kompensiert. Nach Veröffentlichung der Q1-Zahlen 2020 am 6. Mai springt der Kurs mit einem Gap nach oben und bildet einen neuen Trend aus, der eine geringerer Steigung aufweist als jener in den Monaten April und Mai 2020. Nachdem PayPal ein Krisen- und Modernisierungsgewinner ist, könnte der Kurs noch bis zur magic Number von 185 US-Dollar hochlaufen. Mit einem 2022er KGV von 49 ist aber schon ein mögliches EPS- Wachstum von über 100 % eingepreist, das sich nur rechtfertigt, wenn die dominante Marktposition im Internetzahlungsverkehr aufrecht erhalten werden kann.