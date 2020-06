Insgesamt kann seit Mitte 2018 die aktuelle Aufwärtsbewegung beim Goldpreis festgestellt werden, diese führte bis Mai dieses Jahres auf 1.765 US-Dollar aufwärts. Allerdings hat die Volatilität im Bereich einer deckenden Trendlinie (rot dargestellt) bereits im April spürbar zugenommen und brachte inkonsistente Kursmuster hervor. Die letzte Einschätzung war eine ausgeprägte SKS-Formation zwischen 1.661 und 1.765 US-Dollar. Diese konnte jedoch durch den dynamischen Kursaufschwung der letzten Tage entkräftet werden, Investoren scheinen hier den Spieß einfach umgedreht zu haben und locken damit weitere Käufer in den Rohstoffmarkt. Die deckelnde Trendlinie bleibt jedoch weiterhin bestehen, liegt aber jeden weiteren Tag ein Stück weit höher und erlaubt es weiterhin gewisse Handelsansätze auf den Prüfstand zu stellen.

Trend intakt

Unbestritten bleibt der intakte Aufwärtstrend seit Mitte 2018. Für weitere Zugewinne muss Gold jedoch das Niveau von mindestens 1.760 US-Dollar per Tagesschlusskurs überwinden, damit weitere Gewinne in den Bereich der darüber liegenden Trendbegrenzung um 1.780 bzw. 1.785 US-Dollar freigesetzt werden können. Dies würde unter technischen Gesichtspunkten eine inverse SKS-Formation zwischen Mitte Mai und dem heutigen Tag regelkonform auflösen und könnte mittelfristig für weitere Kapitalzuflüsse bis an 1.920 US-Dollar sorgen. Auf der Unterseite kommt ein potenzielles Verkaufssignal bei einem Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie sowie der Kursmarke von 1.710 US-Dollar zustande. In diesem Fall müssten noch einmal Rücksetzer in den Bereich der aktuellen Monatstiefs von 1.670 US-Dollar einkalkuliert werden, bei fortgesetzter Schwäche könnte es für eine Feinunze Gold sogar auf 1.661 US-Dollar weiter abwärts gehen.