CSR Ertrag plus: „Spricht vieles dafür, dass niedriges Zinsniveau erhalten bleibt“

Der CSR Ertrag plus ist ein Mischfonds , der ein attraktives Risiko-Rendite-Profil durch antizyklisches Investieren innerhalb sogenannter Trendkanäle aufweist. Fondsmanager Ulrich Zorn erklärt das Konzept in unserem Interview.

Der erfolgreiche track-record zeigt, dass der CSR Ertrag plua (ISIN: DE000A1J3067) in der Portfoliokonstruktion für Stiftungen eine wichtige Komponente darstellen kann: Als antizyklisches Investment sorgt er für Diversifikation in den eher von Trendfolgern dominierten Stiftungsanlagen. Bei der Festlegung der Jahreskanäle setzt CSR auf die Schwarmintelligenz der Experten bei Banken, Brokerhäusern und Finanzdienstleistern. „Zum Jahreswechsel häufen sich traditionsgemäß die Kapitalmarkt-Prognosen“ weiß Fondsmanager Ulrich Zorn. Konkret geht es im Anleihebereich um die Einschätzung der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, im Aktienbereich um den DAX. Jede einzelne Prognose habe für sich alleine genommen nur eine relativ geringe Aussicht auf eine Punktladung, in ihrer Gesamtheit steckten die Prognosen aber ein wahrscheinliches Terrain ab, so Zorn.