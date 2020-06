TecDAX mit Promi-Malus

Schwankend, aber spürbare Gewinne: Die deutschen Aktienmärkte haben die vergangene Handelswoche nach uneinheitlichem Verlauf letztlich überwiegend im Plus beschlossen. Die Anleger waren hin- und hergerissen zwischen den Sorgen vor einer sogenannten zweiten Corona-Infektionswelle und Hoffnungen auf Unterstützungsmaßnahmen der großen Notenbanken sowie staatliche Konjunkturpakete. Beim Blick auf Einzelunternehmen waren die nur dramatisch zu nennenden Entwicklungen bei Schwankend, aber spürbare Gewinne: Die deutschen Aktienmärkte haben die vergangene Handelswoche nach uneinheitlichem Verlauf letztlich überwiegend im Plus beschlossen. Die Anleger waren hin- und hergerissen zwischen den Sorgen vor einer sogenannten zweiten Corona-Infektionswelle und Hoffnungen auf Unterstützungsmaßnahmen der großen Notenbanken sowie staatliche Konjunkturpakete. Beim Blick auf Einzelunternehmen waren die nur dramatisch zu nennenden Entwicklungen bei Wirecard das Thema der Woche. Wir stellen den Wochenkommentar von Robert Ertl für die Börse München vor.

Unser Handwerkszeug auf den DAX für diese Woche lautet CL3Q6S (Bear) und Bull (SB1NXX).

Der Zahlungsdienstleister musste die Vorlage seines Jahresabschlusses ein weiteres Mal verschieben, da wegen milliardenschwerer Unklarheiten in der Bilanz das Testat der Wirtschaftsprüfer verweigert wurde. Erhebliche Sorgen um die Liquiditätslage des Unternehmens folgten. Der Kurs von Wirecard verzeichnete am Donnerstag mit einem Minus von über 60 Prozent den zweitgrößten prozentualen Tagesverlust, den je ein Dax-Wert erlitten hat. Auch am Freitag setze sich der Kurssturz mit einem Abschlag von rund 35 Prozent fort.

Wirecard reißt TecDax nach unten

Der Deutsche Aktienindex (Dax) selbst gewann im Wochenvergleich 3,2 Prozent auf 12.330,76 Punkte. Der MDax legte um 3,0 Prozent auf 26.246,00 Zähler zu. Gegen den allgemeinen Trend sank der TecDax , in dem Wirecard ebenfalls enthalten ist, um 2,0 Prozent auf 3.006,64 Punkte. Der m:access All-Share verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 2.641,42 Zähler, dabei verzeichneten fünf Indexwerte zweistellige prozentuale Wochengewinne.

Anleihen: schwache Konjunkturdaten sorgen für Auftrieb

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche in geringem Umfang geschwankt und sich im Wochenvergleich nur wenig verändert. Auftrieb verliehen unter anderem einige schwache Konjunkturdaten, während die zeitweilige höhere Risikoneigung der Anleger belastete. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe erhöhte sich im Wochenvergleich von -0,45 auf -0,42 Prozent. Die Umlaufrendite sank dagegen von -0,41 auf -0,43 Prozent.

US-Märkte mit schwachem Wochenausklang

An den US-Aktienbörsen hat ein schwacher Wochenausklang die Gewinne zwar gemindert, die Bilanz fiel aber auch hier insgesamt positiv aus. Der Dow-Jones-Index legte im Wochenvergleich um 1,0 Prozent zu auf 25.871,46 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index stieg um 1,9 Prozent auf 3.097,74 Zähler. Der technologielastige Nasdaq-100-Index verbesserte sich sogar um 3,6 Prozent auf 10.008,64 Punkte.

Aufwärts, abwärts, seitwärts – alles ist möglich

Auch wenn es viele nicht mehr hören oder lesen können: Die Schwankungsanfälligkeit der deutschen Aktienbörsen dürfte bis auf weiteres anhalten. Darüber hinaus gehen die Meinungen der Analysten beim Blick auf die aktuelle Woche auseinander. Die einen trauen dem Markt weitere Gewinne zu, andere setzen auf eine Seitwärtsbewegung oder sogar Rückschläge. Dabei argumentieren die Optimisten mit den Maßnahmenpaketen von Regierungen und Notenbanken, die pessimistischer Gesinnten mit den extremen Folgen der Corona-Pandemie beziehungsweise der Gegenmaßnahmen. Vieles dürfte wieder einmal von den Neuigkeiten in Sachen Corona abhängen. Allerdings könnte die reine Zunahme von Infektionszahlen in einzelnen Ländern oder Städten von den Investoren gelassener betrachtet werden als noch vor einiger Zeit, glauben Beobachter. Entscheidender als diese Fallzahlen sei die Reaktion der zuständigen Behörden. Dabei hoffen viele darauf, dass es nicht erneut zu umfangreichen, allgemeinen Lockdown-Maßnahmen kommen wird, sondern die Einschränkungen lokal und begrenzt bleiben. Dies würde ihre Folgen für die allgemeine Konjunktur deutlich verringern, zumindest sofern auch die Infektionszunahmen lokal blieben, heißt es.

