Bechtle und Pickit melden Kooperation

Bechtle und Pickit haben eine Zusammenarbeit vereinbart. „Die Digital-Asset-Management-Lösungen von Pickit ermöglichen Unternehmen die einfache Verteilung von Bildern, Vorlagen und Dokumenten sowie den Zugriff auf über eine Million lizenzierter Bilder aus der Pickit-Bibliothek”, so das TecDAX-notierte IT-Unternehmen aus Neckarsulm am Montag. Man biete Pickits Lösungen über die Multi-Cloud-Plattform bechtle-clouds.com an, so ...